Укр

"Нельзя без слез": Кондратюк признался, что его больше всего впечатлило с начала войны

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Игорь Кондратюк Новость обновлена 12 апреля 2022, 17:17
Игорь Кондратюк

У телеведущего выступили слезы от стихотворения, посвященного убитым украинцам под Киевом

Известный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк расплакался, когда услышал трогательное стихотворение "Мамо, я убитий в Ірпені" — об искалеченных судьбах украинцев, которые погибли под Киевом от рук российских оккупантов.

Об этом шоумен рассказал в интервью с Алексеем Гончаренко.

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"Меня впечатлил, и даже навернулись слезы… я услышал стих "Мамо, я убитий в Ірпені"… Конечно, нельзя без слез вспоминать о всех зверствах, которые были сделаны в Буче, Мотыжине, Белогородке, Ирпени, Гостомеле… Все на расстреле. Люди на расстреле, защитники на расстреле…", — говорит Кондратюк.

Стоит добавить, что автором стихотворение "Мамо, я убитий в Ірпені" является Василий Головецкий.

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Напомним, "Телеграф" публиковал эксклюзивный фоторепортаж из полуразрушенного Ирпеня после его освобождения. Наш корреспондент воочию видел, во что "русский мир" превратил один из красивейших городков Киевщины за считанные недели, и зафиксировал это для истории.

Ранее Игорь Кондратюк рассказал, как стал относиться к президенту Владимиру Зеленскому после начала войны в Украине.

Теги:
#Украина #Война #Ирпинь #Игорь Кондратюк #Алексей Гончаренко
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