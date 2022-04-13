Астролог назвала переломную дату в войне россии с Украиной: наступит совсем скоро
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Астролог называет 16 апреля Днем победы
Астролог Марина Онищенко назвала важную дату, которая может кардинально изменить ход войны в Украине. Наступит она совсем скоро — 16 апреля, в полнолуние.
Об этом астролог рассказала в комментарии программе "Зірковий шлях".
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Онищенко отмечает, что в этот день будут подписаны очень важные для Украины документы.
"16 апреля — полнолуние. Для Украины будет очень-очень хорошее событие. Это будет сочетание трех планет, которые символизируют собой чудо. То есть это будет олицетворять собой то, к чему мы сильно стремились и оно как бы осуществилось таким образом. Это будет день победы, но я бы сказала, что это будет день, когда будут подписаны какие-то важные документы", — подчеркивает астролог.
По словам Марины Онищенко, заключение и подписание договора "прекратит все". Прекращение огня может наступить уже 24 апреля, считает астролог.
Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.
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