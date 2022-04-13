Укр

Астролог назвала переломную дату в войне россии с Украиной: наступит совсем скоро

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Украина может победить в войне уже в этом месяце Новость обновлена 13 апреля 2022, 08:48
Украина может победить в войне уже в этом месяце

Астролог называет 16 апреля Днем победы

Астролог Марина Онищенко назвала важную дату, которая может кардинально изменить ход войны в Украине. Наступит она совсем скоро — 16 апреля, в полнолуние.

Об этом астролог рассказала в комментарии программе "Зірковий шлях".

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Онищенко отмечает, что в этот день будут подписаны очень важные для Украины документы.

"16 апреля — полнолуние. Для Украины будет очень-очень хорошее событие. Это будет сочетание трех планет, которые символизируют собой чудо. То есть это будет олицетворять собой то, к чему мы сильно стремились и оно как бы осуществилось таким образом. Это будет день победы, но я бы сказала, что это будет день, когда будут подписаны какие-то важные документы", — подчеркивает астролог.

По словам Марины Онищенко, заключение и подписание договора "прекратит все". Прекращение огня может наступить уже 24 апреля, считает астролог.

Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.

Теги:
#Война #Астролог
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