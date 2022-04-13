Астролог назвала дату смерти путина
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путина также может ждать серьезное психическое расстройство
Астролог Марина Онищенко назвала возможную дату смерти владимира путина. По ее словам, это может произойти уже через полтора года.
Об этом астролог рассказала в комментарии программе "Зірковий шлях".
Астролог пояснила, что сначала может наступить "смерть" путина как политика.
"Путин очень сильно избегает переговоров. Своими действиями он их саботирует. У него будет солнечное затмение в седьмом доме и лунное в первом. Это означает полный крах его карьеры политической и его как человека. Это может означать в принципе его гибель, его смерть. Когда, мы еще точно не знаем. Но его крах как политика может произойти 16 мая", — говорит Онищенко.
При этом физически путин может умереть через полтора года.
"Когда его смерть придет, есть три даты. Первая дата — это крах его политической карьеры, когда он потеряет свою власть как президент россии. Это произойдет или накануне, или 16-го марта 2022-го года. Вторая дата очень актуальна в плане того, что он именно умрет. Это будет 5 октября 2023-го года. И последняя дата — это может быть либо психическое расстройство, либо также прощание с жизнью. Эта дата 4 января 2024-го года", — прогнозирует астролог.
Ранее астролог Влад Росс рассказал "Телеграфу" о том, может ли Путин в ходе войны против Украине применить ядерное оружие.
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