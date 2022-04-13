Астролог назвала дату смерти путина

путина также может ждать серьезное психическое расстройство

Астролог Марина Онищенко назвала возможную дату смерти владимира путина. По ее словам, это может произойти уже через полтора года.

Об этом астролог рассказала в комментарии программе "Зірковий шлях".

Астролог пояснила, что сначала может наступить "смерть" путина как политика.

"Путин очень сильно избегает переговоров. Своими действиями он их саботирует. У него будет солнечное затмение в седьмом доме и лунное в первом. Это означает полный крах его карьеры политической и его как человека. Это может означать в принципе его гибель, его смерть. Когда, мы еще точно не знаем. Но его крах как политика может произойти 16 мая", — говорит Онищенко.

При этом физически путин может умереть через полтора года.

"Когда его смерть придет, есть три даты. Первая дата — это крах его политической карьеры, когда он потеряет свою власть как президент россии. Это произойдет или накануне, или 16-го марта 2022-го года. Вторая дата очень актуальна в плане того, что он именно умрет. Это будет 5 октября 2023-го года. И последняя дата — это может быть либо психическое расстройство, либо также прощание с жизнью. Эта дата 4 января 2024-го года", — прогнозирует астролог.

Ранее астролог Влад Росс рассказал "Телеграфу" о том, может ли Путин в ходе войны против Украине применить ядерное оружие.