Российский комик стал антигероем карикатуры из-за оскорбительной "шутке" об украинке

Попытки посмеяться над горем украинцев обернулись для артиста не лучшим образом

Известного казахского и российского комика Нурлана Сабурова превратили в героя политической карикатуры, которая олицетворяет его отношение к войне в Украине. Как известно, ранее артист попытался обернуть в шутку перфоманс женщины, пытающейся обратить внимание на убийства и изнасилования мирных украинцев, спросив ее про критические дни.

Именно эту фразу Сабурову и "вернул" киевский художник-карикатурист Андрей Петренко, опубликовавший очередное творение на странице в Instagram.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

На рисунке изображен сам российский комик, держащий в руках пачку долларов. При этом из его уст якобы выходит рассуждение о том, что никакие месячные не могут стать помехой для российского танкиста, если тот решает поиздеваться над украинской.

"Кровавые шутки за триста", — подписал украинец свой пост.

Та самая карикатура. Автор Андрей Петренко

К слову, художник даже отметил на картинке официальные аккаунты Сабурова, из-за чего некоторые из его фанаток пришли в комментарии высказывать свое недовольство. По их мнению, поддержка Украины со стороны комика ничего бы не поменяла. Также они вспомнили зимние протесты в Казахстане — якобы они "не давили ни на кого медийно". Разумеется, о том, что со стороны Украины казахи получили практически стопроцентную поддержку без любых обращений и просьб, этого никто не вспоминает.

Добавим, что есть в комментариях и люди, которые реагируют соответственно ситуации — показывают свое несогласие с циничными шутками артиста.

Впрочем, как минимум в одном из городов США концерта у Нурлана Сабурова не будет: украинская диаспора в Чикаго добилась отмены выступления "кровавого" комика после его циничных шуток.

Напомним, что ранее Сабуров утверждал, что боится за себя и свою семью, поэтому и молчит на политические темы, чтобы не схлопотать лишних проблем в россии. Разумеется, за это он схлопотал огромную критику от украинской аудитории, которая обвинила его в трусости.

Тем временем Украина продолжает открывать Западу глаза на зверства российских солдат в Буче и других городах. По словам уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой, минимум девятеро из 24 изнасилованных оккупантами девушек забеременели. Среди них есть и несовершеннолетние девушки.

Также мир ужаснулся историей российского изверга, который решил поиздеваться даже над младенцем, а после сбросил видео своих "развлечений" сослуживцам.