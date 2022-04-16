Укр

Астролог назвал дату окончания войны в Украине

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Уже летом украинцы смогут спокойно вернуться в свои дома Новость обновлена 16 апреля 2022, 08:37
Уже летом украинцы смогут спокойно вернуться в свои дома

По словам астролога, война завершится в июле августе, а полную победу с возвратом Донбасса и Крыма Украина одержит лишь через три года

Известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев, назвал дату завершения войны в Украине, у которой, по мнению астрологов, вскоре наступит новый пик. По его мнению, война в Украине завершится летом.

Об этом он сообщил в комментарии "Фактам".

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По словам астролога, война завершится в июле августе, а полную победу с возвратом Донбасса и Крыма Украина одержит лишь через три года.

"Сегодня мне пишет невероятное количество украинок, которые мечтают вернуться в свои дома и хотят услышать дату завершения войны, — сказал экстрасенс. — Я делаю разные расклады на картах таро и каждый раз выпадает возвращение через 2−3 месяца. Так что могу сказать, что июль-август — это точное завершение войны. Относительно полной победы Украины, к сожалению, это три года. В это время нам полностью вернут Крым, Донецк и Луганск", — утверждает Гордеев.

Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.

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