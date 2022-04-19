Укр

Астролог рассказала, наступит ли мир в Украине к 9 мая

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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владимир путин Новость обновлена 19 апреля 2022, 08:57
владимир путин

По словам астролога, Украине и Зеленскому дается выбор

Многие военные эксперты утверждают, что путин во что бы то ни стало хочет одержать "хоть какую-то победу в Украине" к 9 мая. Именно поэтому вокруг этой даты постоянно ведутся обсуждения, конечно же, все хотят знать, что произойдет в Украине к этому времени и закончится война.

Свой прогноз на этот счет дала астролог Яна Ezoterichka.

"Может такое быть, что будет мир к 9 мая. Но, будут хитрым и коварным путем развиваться события. Военные действия будут идти и будут продолжаться", — говорит астролог.

По ее словам, Украине и Зеленскому дается выбор.

"У Зеленского есть сила. Сила земли, сила воинов, сила людей. Ему дают выбор, чтобы пойти на условия, которые предлагает рф, или мы будем продолжать войну", — говорит эксперт по звездам.

Астролог утверждает, что на "красную кнопку" никто не нажмет до 9 мая, и украинцы будут продолжать жить.

Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.

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