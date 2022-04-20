Астролог предупредила украинцев об опасности от россиян на Пасху

Эксперт призвала всех украинцев остаться на Пасху дома и не идти в храмы

Астролог Анна Ефремова предупредила украинцев об опасности на Пасху. Она посоветовала людям не идти в храмы, поскольку оккупанты могут их обстреливать.

Такой прогноз она опубликовала в своем Телеграм-канале.

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По словам астролога, 24 апреля всем лучше остаться дома и не ходить в храмы. Есть высокая вероятность того, что российские оккупанты нанесут авиаудары именно по храмам.

"Очень прошу всех на Пасху не идти в храмы! Бог живой и он везде! Помолитесь дома, сейчас не тот момент когда нужно стать мишенью! У врага нет Бога в сердце, ему все равно в каком месте убивать мирное население", — написала эксперт.

Напомним, что Министерство культуры и информационной политики также посоветовало украинцам воздержаться от походов в храмы на Пасху и анонсировало трансляции Пасхальных служб, которые будут проводиться на телевидении и онлайн.

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