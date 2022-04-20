россия "ударила санкциями" по тревел-блогеру Антону Птушкину и насмешила сеть

Запрет на въезд можно считать практически пожизненным, поскольку на момент его истечения Птушкину исполнится 88 лет

Украинскому телеведущему и тревел-блогеру Антону Птушкину, открыто выступившему против войны россии в Украине, запретили въезжать в рф следующие 50 лет — до 2072 года. Запрет действует с 16 апреля 2022 года.

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Запрет на въезд можно считать практически пожизненным, поскольку на момент его истечения Птушкину исполнится 88 лет.

"Это связано с его жесткой антивоенной позицией и критическими высказываниями по поводу действий россии в Украине. Приехать в Россию блогер сможет, когда ему исполнится почти 88 лет. То есть такой запрет можно назвать практически пожизненным", — сообщает telegram-канал Baza.

В сети такие "санкции" россии встретили с насмешкой, отметив, что они являются лучшей наградой для каждого украинца.

Ранее росСМИ со ссылкой на анонимные Телеграм-каналы сообщали, что въезд в россию на 50 лет также запрещён ещё не менее двадцати украинским артистам, журналистам и блогерам, в число которых входят Макс Барских, Монатик, Верка Сердючка, Лобода, Андрей Бедняков, доктор Комаровский и т.д. Однако на данный момент эта информация не подтверждена.

Ранее "Телеграф" сообщал, что польский священник, поющий "Червону калину", стал звездой сети.