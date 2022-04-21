"Вiдбiй тривоги": украинский музыкант записал трек с Арестовичем и покорил сеть (видео)
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Все деньги от прослушивания песни пойдут в одно из подразделений 72-й бригады
Украинский диджей Анатолий Тапольский, экс-боец АТО, который с началом войны снова стал защищать Украину вместе с ВСУ, представил новый трек "Вiдбiй тривоги".
Трек размещен на его YouTube-канале.
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"Всем привет! Пока я в Киеве решил немного вспомнить о драмнбейсе. Слушайте общий трек Відбій тривоги с Алексеем Арестовичем", — написал диджей Тапольский на своей странице в Facebook.
Он добавил, что "все деньги от прослушивания пойдут в одно из подразделений 72-й бригады".
Трек Топольского начинается со слова Арестовича: "Увага! Відбій повітряної тривоги! Можете повертатися додому. Все буде добре".
Отметим, что украинские слушатели очень тепло приняли трек Тапольского и оставили по видео множество положительных комментариев.
"Больше месяца в армейке, днб не слушал очень давно. И тут супер. Прям в точку. Лёгкий ликвидфанк, голос Арестовича, вид на горы…", "Как же я уже давно ждал от вас Анатолий чего-то подобного. Творите побольше. Слава Украине!", — пишут в сети.
Как сообщал "Телеграф", ранее Позитив высмеял российских блогеров в своем первом сольном хите.
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