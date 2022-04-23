Укр

"россию ждет неотвратимый крах": астролог рассказала, чем закончится война для рф

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
Дата публикации
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Автор
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россия столкнется с разрушительными последствиями войны Новость обновлена 23 апреля 2022, 11:46
россия столкнется с разрушительными последствиями войны

По словам астролога, россия вынуждена будет подписать очень невыгодные для нее капитуляционные документы

россию ждет неотвратимый крах из-за развязанной войны в Украине. Ей придется отвечать за многочисленные смерти мирных жителей.

Об этом рассказала астролог Валентина Виттрок в комментарии "Фактам".

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Астролог отмечает, что в ближайшее время украинским военным будет сопутствовать исключительная удача, и теперь преимущество на стороне Украины.

"Украинской армии будет сопутствовать удача! Можно сказать, что все звезды сошлись на небе, чтобы способствовать нашему продвижению. На самом деле чаша весов переломилась в сторону Украины еще 12 апреля. Именно в это время на небе произошло соединение Нептуна и Юпитера в знаке Рыб. Это редчайшее соединение, которое происходит раз в 166 лет и несет за собой переломные моменты. Можно обратиться к истории — так случалось уже не раз. И вот теперь таким переломным моментом стала ликвидация флагмана российского военно-морского флота, крейсера "москва". Это событие ударило не только по престижу военных, но и по эмоциональному состоянию россиян и путина в том числе. Но это только начало неотвратимого краха россии", — говорит астролог.

По ее словам, россия вынуждена будет подписать очень невыгодные для нее капитуляционные документы.

"Положение Меркурия в Тельце (как известно, именно этот знак — покровитель Украины) указывает на то, что россии таки придется пойти на подписание важных документов. Причем по большей части — направленных на защиту Украины в ущерб россии. От прежних ее требований не останется и следа. Агрессор еще будет просить смягчения наказания, но пощады ему не будет. Как и людям, которые стоят за смертями многочисленных мирных жителей", — говорит Виттрок.

Как ранее сообщал "Телеграф", астролог озвучила прогноз касательно возможного ядерного удара по Украине. Арина Артуровна отмечает, что самым опасным период в плане стратегического и тактического применения ядерного оружия россиией станет конец мая – начало июня этого года.

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