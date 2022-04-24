"Христос Воскрес, а русские нет": украинцы во время войны развеселили пасхальными мемами в сети
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 619
Новая реальность повлияла на содержание пасхальных открыток, которые в 2022 году украинцы пересылают друг другу
На Пасху, 24 апреля, исполнилось ровно два месяца со дня вторжения армии российской федерации в Украину. Реальность такова, что война очень повлияла на сознание украинцев, ведь что, что считалось обыденным, теперь является роскошью. Однако мы не унываем!
Хоть Пасха в этом году имеет горьковатый привкус, однако даже в такие непростые времена украинцы не перестают шутить.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
"Телеграф" сделал для читателей подборку смешных пасхальных мемов из социальных сетей, которые улыбнут, напомнят о нашей огромной силе духа и единстве украинского народа.
@vlad_shevchenko ♬ оригінальний звук - Влад Шевченко
@filo.body #рек #рекомендации #recommendations #fop #fyp ♬ original sound - elenasaoirse
Добавим, что многие известные блогеры также поздравили украинцев со светлым праздником. Так, общественный деятель и член ВСУ Сергей Стерненко поздравил подписчиков, задев в посте россиян.
А некоторые вспомнили про экс-главу Харьковской ОГА Михаила Добкина, который в начале апреля 2022 года стал диаконом УПЦ МП.
Добавим, что если вы хотите поздравить с Пасхой своих близких, но не можете это сделать из-за расстояния, отправьте им красивую открытку в соцсети или мессенджере. Также раньше "Телеграф" публиковал красивые видеопоздравления со светлым праздником Пасхи-2022.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-