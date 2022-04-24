Укр

"Христос Воскрес, а русские нет": украинцы во время войны развеселили пасхальными мемами в сети

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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В 2022 году Пасха особенная - праздник на фоне войны Новость обновлена 24 апреля 2022, 18:58
В 2022 году Пасха особенная - праздник на фоне войны

Новая реальность повлияла на содержание пасхальных открыток, которые в 2022 году украинцы пересылают друг другу

На Пасху, 24 апреля, исполнилось ровно два месяца со дня вторжения армии российской федерации в Украину. Реальность такова, что война очень повлияла на сознание украинцев, ведь что, что считалось обыденным, теперь является роскошью. Однако мы не унываем!

Хоть Пасха в этом году имеет горьковатый привкус, однако даже в такие непростые времена украинцы не перестают шутить.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Телеграф" сделал для читателей подборку смешных пасхальных мемов из социальных сетей, которые улыбнут, напомнят о нашей огромной силе духа и единстве украинского народа.

@vlad_shevchenko

♬ оригінальний звук - Влад Шевченко
@filo.body #рек #рекомендации #recommendations #fop #fyp ♬ original sound - elenasaoirse

Добавим, что многие известные блогеры также поздравили украинцев со светлым праздником. Так, общественный деятель и член ВСУ Сергей Стерненко поздравил подписчиков, задев в посте россиян.

А некоторые вспомнили про экс-главу Харьковской ОГА Михаила Добкина, который в начале апреля 2022 года стал диаконом УПЦ МП.

Добавим, что если вы хотите поздравить с Пасхой своих близких, но не можете это сделать из-за расстояния, отправьте им красивую открытку в соцсети или мессенджере. Также раньше "Телеграф" публиковал красивые видеопоздравления со светлым праздником Пасхи-2022.

Теги:
#Украина #Война #Юмор #Мемы #Пасха #Оккупанты
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