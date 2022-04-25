Укр

"Продажная ж*па": критиковавший войну в Украине Лазарев споет "ZаРоссию"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
342
Сергей Лазарев Новость обновлена 25 апреля 2022, 14:57
Сергей Лазарев

Популярный певец на глазах своих российских и украинских фанатов "переобулся"

Российский певец Сергей Лазарев, ранее критиковавший так называемую "спецоперацию" россии в Украине, внезапно "переобулся". 39-летний артист забыл свои недавние высказывания против войны и теперь планирует присоединиться к музыкальному пропагандистскому марафону "ZaРоссию".

После жестких слов в адрес своей страны-агрессору Лазарев будет выступать на рашистском мероприятии на площади Петра Великого в Липецке в пятницу, 29 апреля.

Оперативно о главном читайте в нашем Телеграме

Вместе с вокалистом на сцену выйдет еще одна путинистка — российская певица Жасмин.

Добавим, что артист отрекся от каких-либо высказываний в поддержку украинцев, сообщив, что все новости о его эмиграции из рф и несогласии с преступлениями кремля – фейк.

"Я — русский! И никогда этого не стыдился! Я искренне люблю россию!", — писал Лазарев в Инстаграме 14 апреля.

Напомним, что 24 февраля Сергей Лазарев открыто раскритиковал вторжение россии в Украину, назвав происходящее именно войной, а не "спецоперацией". "С*ка, и вот сегодня началась настоящая война! Бл*ть что же вы творите?… Пожалуйста остановитесь все! Разом!", — писал в первый день войны российский артист.

В сети пользователи указали на "переобувание" артиста: "Продажная ж*па Сергей Лазарев. Подлость. Мерзость. Гадость".

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский юморист и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин обрушился критикой на власть россии после того, как 23 апреля россияне обстреляли ракетами Одессу. Отметим, что ранее артист пообещал перечислить на помощь украинским беженцам часть прибыли от концерта в Израиле.

Как сообщалось ранее, Галкин и Пугачева после начала вторжения уехали из россии в Израиль.

Стоит отметить, что некоторые российские деятели шоубиза после начала войны также выступили в поддержку Украины. В частности, рэпер Noize MC дал благотворительный концерт в поддержку Украины в Латвии, группа "Ногу Свело!" записала песню с жесткой критикой россии, а рэпера Face и вовсе признали иностранным агентом.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Сергей Лазарев #Оккупанты
"Азовсталь" со спутника
В регионах
Россияне удивили заявлением о гумкоридоре из "Азовстали" (обновлено)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Азовсталь" со спутника
Россияне удивили заявлением о гумкоридоре из "Азовстали" (обновлено)
Дата публикации
Категория
Еще один вражеский летательный аппарат уничтожен
Бьем оккупантов! Украинские защитники сбили вражеский самолет на Харьковщине (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Ллойд Остин и Энтони Блинкен
Украина может победить в войне против россии: Пентагон назвал условие
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Христиане ли эти люди? Зеленский жестко отреагировал на ракетные удары россии
Дата публикации
Категория
Украина страдает от вражеских обстрелов
Война — день 61: россияне палят ракетами по всей Украине и готовят провокацию в Мариуполе