"Продажная ж*па": критиковавший войну в Украине Лазарев споет "ZаРоссию"

Популярный певец на глазах своих российских и украинских фанатов "переобулся"

Российский певец Сергей Лазарев, ранее критиковавший так называемую "спецоперацию" россии в Украине, внезапно "переобулся". 39-летний артист забыл свои недавние высказывания против войны и теперь планирует присоединиться к музыкальному пропагандистскому марафону "ZaРоссию".

После жестких слов в адрес своей страны-агрессору Лазарев будет выступать на рашистском мероприятии на площади Петра Великого в Липецке в пятницу, 29 апреля.

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Вместе с вокалистом на сцену выйдет еще одна путинистка — российская певица Жасмин.

Добавим, что артист отрекся от каких-либо высказываний в поддержку украинцев, сообщив, что все новости о его эмиграции из рф и несогласии с преступлениями кремля – фейк.

"Я — русский! И никогда этого не стыдился! Я искренне люблю россию!", — писал Лазарев в Инстаграме 14 апреля.

Напомним, что 24 февраля Сергей Лазарев открыто раскритиковал вторжение россии в Украину, назвав происходящее именно войной, а не "спецоперацией". "С*ка, и вот сегодня началась настоящая война! Бл*ть что же вы творите?… Пожалуйста остановитесь все! Разом!", — писал в первый день войны российский артист.

В сети пользователи указали на "переобувание" артиста: "Продажная ж*па Сергей Лазарев. Подлость. Мерзость. Гадость".

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский юморист и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин обрушился критикой на власть россии после того, как 23 апреля россияне обстреляли ракетами Одессу. Отметим, что ранее артист пообещал перечислить на помощь украинским беженцам часть прибыли от концерта в Израиле.

Как сообщалось ранее, Галкин и Пугачева после начала вторжения уехали из россии в Израиль.

Стоит отметить, что некоторые российские деятели шоубиза после начала войны также выступили в поддержку Украины. В частности, рэпер Noize MC дал благотворительный концерт в поддержку Украины в Латвии, группа "Ногу Свело!" записала песню с жесткой критикой россии, а рэпера Face и вовсе признали иностранным агентом.