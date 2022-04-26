Астролог назвал даты самых тяжелых боев в Украине и завершения войны

По мнению астролога, боевые действия в Украине начнут утихать лишь к лету

Известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев предсказал даты самых тяжелых боев в Украине, а также рассказал, когда закончится война.

Свой прогноз он сделал в эфире Апостроф ТВ.

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По мнению Гордеева, боевые действия в Украине начнут утихать лишь к лету.

"С конца апреля по 10-15 мая будут самые тяжелые бои. Идет очень сильная и мощная энергетика, и всем нужно быть осторожными. Нужно быть очень внимательными в направлении Мариуполя и Донецка, по возможности покинуть эти места быстрее", — сказал астролог,

Астролог предупреждает, что в восточных регионах Украины идет очень большая опасность. ВСУ будут вести оборону, потому находиться на линии огня рискованно.

"Военные будут отбивать оккупантов к границам. Но у нас все идет по плану. По моим прогнозам, мы уже победили, нам нужно только время. У нас (Украины — ред.) очень мощная защита", — отмечает Гордеев.

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При этом он считает, что к концу мая боевые действия начнут утихать. Однако некоторые регионы Украина может на какое-то время потерять.

"Вернемся мы с того, с чего начинали. Пока мы останемся без Донецка, Луганска и Крыма. Ближе к середине лета начнем отвоевывать эти регионы. Мариуполь, Херсон, Николаев, Бердянск будут наши. Все отвоюем и вернем, как было", — сказал Гордеев.

Напомним, ранее известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев, назвал дату возможную дату смерти владимира путина. По его мнению, это может произойти уже через год-два.