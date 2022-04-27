Пожары и взрывы в россии: что принесет солнечное затмение 30 апреля

Астролог убеждена, что россию настигнет бумеранг за развязанную ею войну в Украине

Уже на этой неделе, 30 апреля, весь мир ждет очень важное астрологическое событие — Солнечное затмение. Астролог Валентина Виттрок рассказала, что для россии оно может обернуться весьма печальными событиями.

Об этом пишет ТСН.

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Астролог поясняет, что это солнечное затмение произойдет в знаке соединения Тельца с Ураном, который в природе прежде всего "отвечает" за грозы и ураганы, в обществе – за технологии, оружие нового поколения, геополитические изменения – могут измениться границы государств, эвакуация вплоть до эмиграции и, что очень важно в наше время, возвращение из нее.

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"Существует и опасность взрывоопасных ситуаций, которые коснутся не только Украины, но и всего мира, и россия в этом смысле – не исключение. Наоборот, именно этой стране придется испытать на себе влияние соединение затмения в знаке Тельца с Ураном. Уже сейчас половина россии горит по причине природных и техногенных пожаров, а то ли еще будет. Затеянная этой страной война в Украине и провокации, которые она устраивает по всему миру, не могут не иметь последствий в виде бумеранга", — подчеркивает астролог.

Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.