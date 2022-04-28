Астролог предсказала Украине начало благоприятного периода: когда он наступит
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Конец мая принесет Украине позитивные изменения
Астролог и финалистка "Битвы экстрасенсов" Ирина Соломон предсказала начало благоприятного периода для Украины. По ее словам, он наступит в конце весны с 16-го по 24-е мая.
Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм.
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Как сообщает астролог, особенно благоприятный день для Украины наступит 16-го мая. Тогда, по ее мнению, "будут признаны какие-то права и территории". Кроме того она отмечает, что 24-е мая — благоприятный день в гороскопе президента Украины Владимира Зеленского.
Также, по словам Соломон, ядерного взрыва она не видит, поскольку Плутон идет на спад и притормаживает с 29 апреля свою активность.
"За химию и биологию отвечает Нептун, сейчас он активен, не исключаю примирение химического и биологического оружия", — поясняет астролог.
А вот 12 января 2023 года, продолжила Соломон, воинствующая планета Марс разворачивается и уходит из гороскопа Украины.
Напомним, ранее известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев, назвал дату возможную дату смерти владимира путина. По его мнению, это может произойти уже через год-два.
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