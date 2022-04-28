Укр

Астролог предсказала Украине начало благоприятного периода: когда он наступит

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Украину вскоре ждут благоприятные перемены Новость обновлена 28 апреля 2022, 12:46
Украину вскоре ждут благоприятные перемены

Конец мая принесет Украине позитивные изменения

Астролог и финалистка "Битвы экстрасенсов" Ирина Соломон предсказала начало благоприятного периода для Украины. По ее словам, он наступит в конце весны с 16-го по 24-е мая.

Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм.

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Как сообщает астролог, особенно благоприятный день для Украины наступит 16-го мая. Тогда, по ее мнению, "будут признаны какие-то права и территории". Кроме того она отмечает, что 24-е мая — благоприятный день в гороскопе президента Украины Владимира Зеленского.

Также, по словам Соломон, ядерного взрыва она не видит, поскольку Плутон идет на спад и притормаживает с 29 апреля свою активность.

"За химию и биологию отвечает Нептун, сейчас он активен, не исключаю примирение химического и биологического оружия", — поясняет астролог.

А вот 12 января 2023 года, продолжила Соломон, воинствующая планета Марс разворачивается и уходит из гороскопа Украины.

Напомним, ранее известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев, назвал дату возможную дату смерти владимира путина. По его мнению, это может произойти уже через год-два.

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#Гороскоп #Астролог
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