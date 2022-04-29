Укр

Астролог предупредила украинцев об обострении в войне с россией и назвала даты

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Ольга Броскова Ольга Броскова
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Украину может ждать новое обострение в войне Новость обновлена 29 апреля 2022, 10:33
Украину может ждать новое обострение в войне

Астролог также предупредила о риске возможного применения россией химического оружия в первой половине мая

Астролог Ольга Медвецкая заявила, что для Украины наступает сложный период. По ее словам, в конце июля-начале августа в войне россии с Украиной произойдет очередное обострение.

Об этом она написала на своей странице astro.medvedka.

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Специалист подчеркнула, что не стоит спешить с возвращением в Украину и предупредила тех, кто уже сейчас пытается строить какие-то планы на лето, что в июле августе возможно очередное серьезное обострение в войне.

"Может быть, рано так забегать вперед, однако не могу не предупредить — может, кто-то будет строить свои планы уже сейчас и эта информация поможет. Период обострения ситуации, эскалации очень вероятен в конце июля-начале августа. Будем надеяться, что планеты своим напряжением в тот период спровоцируют просто много ссор между людьми, а не вот это все. Однако риск чего-то масштабного и агрессивного немал", — говорит астролог.

Также она предупредила о риске возможного применения россией химического оружия в первой половине мая.

Напомним, ранее известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев, назвал дату возможную дату смерти владимира путина. По его мнению, это может произойти уже через год-два.

Теги:
#Война #Астролог
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