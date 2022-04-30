Подрабатывала сомелье и моделью, но осталась в армии: девушка-военнослужащая рассказала, как оказалась на фронте (фото)

Девушка воюет на передовой в одной из самых горячих точек Украины

После начала полномасштабного вторжения россии на защиту Украины встали не только мужчины, но и женщины. Вопреки расхожему мнению о том, что представительницы прекрасного пола не допускают к непосредственному участию в боевых действиях, постоянно находятся те украинки, которые опровергают этот стереотип.

Так на фронте в рядах украинских военнослужащих оказалась 29-летняя девушка Христина (позывной "Кудрявая"), историей которой поделилась пресс-служба Нацгвардии.

Уроженка Ивано-Франковска на службу попала 10 лет назад волей случая.

"На бирже труда меня направили в часть. Мы с кадровиками должны были договориться, что ни я им, ни они мне не подходят. Но там предложили должность начальника клуба. Я была молода и не понимала специфику армии. 18 апреля мне исполнилось 19 лет. На следующий день в удостоверении была печать, что я военнослужащая внутренних войск. До этого немало где подрабатывала: сомелье, в моделинге. Но с армией мы дольше всего", — говорит девушка.

Она отмечает, что военнослужащие обычно готовятся к худшим сценариям и она не стала исключением. Так Христина принимала участие в учениях "Рапид Трайдент", где в течение 4 месяцев отрабатывали взаимодействие с другими подразделениями, городские бои и другое.

В день вторжения она и все ее подразделение оказалось на марше в Луганской области и одним из первых вступило в бой с оккупантами.

"Помню ночь вторжения. Я не могла уснуть. За несколько дней до полномасштабной войны там уже было неспокойно. В 20-х числах февраля Счастье и Станицу Луганскую обстреливали из Градов. Такого не было в последние годы. Мы понимали, что Россия перебрасывает сюда силы. Два месяца каждый день продолжаются бои. Мы защищаем конгломерацию Рубежное-Северодонецк-Лисичанск. Наша бригада вместе с ВСУ не дают противнику ступать дальше. Это направление одно из самых горячих", — рассказывает девушка.

По ее словам, наиболее тяжело на войне терять братьев и сестер по оружию, а вдохновляет поддержка волонтеров и простых граждан нашей страны.

"Несколько дней назад друг спросил: "О чем ты мечтаешь?" Я не мечтаю. Радуюсь тому, что имею. А когда получается что-то лучше, то радуюсь еще больше. Стараюсь не думать, что могло быть и будет. Это роскошь. У меня включился режим отложенной жизни. У нас есть уникальный шанс уничтожить огромное зло, которое столько лет не дает нам быть собой. Нельзя разделяться и падать духом. Мы победим, потому что добро всегда побеждает. Но эта победа будет тяжелой, болезненной, энергозатратной. Дальше будем строить Украину", — говорит военнослужащая.

Как сообщалось ранее, фронтмен группы O.Torvald Женя Галич, который пошел служить в ряды ВСУ добровольцем, в свой день рождения попросил всех, кто хочет его поздравить перевести деньги его подразделению.