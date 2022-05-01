Укр

Анджелина Джоли в Украине: KALUSH и Jerry Heil записали обращение к "богине войны" (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Украинские исполнители попросили знаменитость о помощи Новость обновлена 01 мая 2022, 14:46
Украинские исполнители попросили знаменитость о помощи

Представители Украины на "Евровидении-2022" и Яна Шимаева записали короткий трек-просьбу к голливудской актрисе

Пока американская актриса Анджелина Джоли находится в Украине по личной инициативе, украинские музыканты решили не терять шанс и обратились к исполнительнице роли воинственного солдата из супергеройского фильма "Вечные" (2021).

Представители Украины на "Евровидении-2022" группа Kalush Orchestra и певица Jerry Heil (Яна Шимаева — ред.) записали фит-обращение к голливудской актрисы, призывая ее быть "ангелом мира" и обратиться к своим голливудским друзьям, чтобы они тоже приезжали в Украину, в которой идет война из-за россиян.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Когда мир привык к тому, что в Украине война, нужно как-то привлекать снова через прессу, СМИ внимание всех стран к тому, что здесь все еще война. Это все еще страшно", — отметила Шимаева в сторис Инстаграмм.

Напомним, что изначально Анджелину Джоли заметили в одном из львовских кафе. Её снимок оттуда быстро превратился в материал для мемов, ведь известную представительницу Голливуда совсем проигнорировал один из юных посетителей заведения.

Помимо этого украинцы выдали и другую забавную реакцию на приезд кинозвезды.

Теги:
#Анджелина Джоли #Война #Jerry Heil #Kalush #Kalush Orchestra
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