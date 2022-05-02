Ждать осталось недолго: астролог рассказала о переломном для Украины моменте в войне

Астролог отмечает, что украинцам еще пока рано выдыхать, всей стране придется пребывать в напряжении

Победительница 15 сезона "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова уже в первые недели мая мы избавимся от путинских войск на нашей территории, после чего переговоры Украины с россией станут куда более плодотворными.

Как отмечает специалист в своем прогнозе, для переговоров с россией выпадает карта дьявола, пишут "Факты".

"Это значит, что мы начнем избавляться от всей нечисти на территории Украины. И тогда переговоры станут более плодотворными", — отмечает таролог.

Она отмечает, что украинцам еще пока рано выдыхать, всей стране придется пребывать в напряжении.

"Переломными будут первые две недели мая. В любом случае – наша победа. Но первые две недели мая переломные в плане того, насколько быстро это случится, а это зависит от решений миллионов людей, ну тысяч — это точно. Их решения меняются каждую секунду. Поэтому в плане переговоров будет лучше, если они будут только после того, как российские войска покинут нашу страну", — отметила астролог.

Как сообщал "Телеграф", ранее астролог Елена Осипенко рассказала, когда закончится война в Украине.