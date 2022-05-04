"Мы общаемся только по телефону": где находятся жена и дети Зеленского и чем они занимаются

Первая леди не верила в возможное полномасштабное нападение рф на Украину

Утро 24 февраля для всех жителей Украины началось неспокойно. Началась полномасштабная война с россией, от последствий которой пострадал и продолжает страдать украинский народ. Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена до страшных событий не верила в возможное полномасштабное нападение россии на Украину. Недавно она рассказала, как изменилась ее жизнь после того, как в Украину прилетела первая российская ракета.

"Телеграф" рассказывает, как изменилась жизнь Елены Зеленской, видится ли она с мужем, а также где находится первая леди Украины с детьми во время войны.

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Елена Зеленская: первый день войны в Украине

Ее первый день войны начался со звуков взрывов за окном и короткой беседы с мужем. До этого рокового дня Елена Зеленская не верила, что кто-то в XXI веке решится нападать на независимую Украину. Перед вторжением все занимались обычными делами, но были напряжены из-за разговоров о возможном нападении россии.

В интервью изданию Vogue Зеленская рассказала, как 24 февраля где-то между 4 и 5 утра она открыла глаза, когда услышала странные звуки за окном. Она сразу заметила, что муж уже проснулся и одевается. "Началось", — сказал Владимир Зеленский и приказал семье собрать вещи первой необходимости и документы.

Где сейчас находятся Елена Зеленская с детьми

"Нам с детьми было приказано переместиться в безопасное место. Если в Украине вообще возможно сейчас найти абсолютно безопасное место… С тех пор мы общаемся с Владимиром только по телефону", – сказала в интервью Зеленская.

Пока российская пропаганда рассказывает россиянам, что жена украинского президента, да и он сам, в первые дни войны якобы выехали за границу, президентская чета продолжает оставаться в Украине. И это можно проверить.

Благодаря функции Инстаграмм о местоположении аккаунта, можно узнать, где же находится его владелец. Согласно информации официального аккаунта первой леди, местоположение Елены Зеленской определяется в Украине. Однако в любом случае, нахождение супруги и двух детей главы государства строго засекречены в целях безопасности.

Информация о местонахождении первой леди Украины

Чем занимается первая леди во время войны

Супруга Владимира Зеленского продолжает работать со своим офисом. Первая леди Украины остается верной народу — она помогает украинцам за рубежом, занимается организацией эвакуации больных и детей-сирот в безопасные места.

"И еще одна моя миссия рассказать всему миру, что в Украине идет настоящая война, где погибают тысячи взрослых и детей. Продолжаю призывать все международное сообщество не молчать", — сказала Зеленская в интервью чешскому изданию Respekt.

Первая леди подчеркнула, что на данный момент она не только мать своих детей, 9-летнего сына Кирилла и 18-летней дочери Александры, но и жена, которая тоже должна принимать сложные вызовы во время российского вторжения.

Добавим, что последний раз Елену Зеленскую видели на публике еще до российско-украинской войны. 21 февраля первая леди присутствовала на мероприятии, посвященном открытому диалогу "Забота о ментальном здоровье". Тогда отечественные и международные эксперты, представители государства и молодежи обсуждали, как сделать психологическую поддержку в стране повсеместной и доступной.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что полной уверенности в дальнейших действиях страны-агрессора пока нет, поэтому угроза применения россией ядерного оружия против Украины все же существует.