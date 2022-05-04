"Будут ракетные удары по западным областям": астролог предупредил о новом обострении в войне с россией

Закарпатье больше не является самым безопасным регионом, подчеркивает астролог

Украину совсем скоро может ждать новое обострение в войне с россией. Астролог Дмитрий Уранус прогнозирует, что высока вероятность ракетных ударов по западным областям.

Свой прогноз он опубликовал на странице в Фейсбук.

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"По астрокартографии карты новолуния и затмения 30 апреля, видно, что линия негативного влияния Марса (бога войны) проходит в регионам западной Украины, по линии городов Луцк-Львов-Ужгород. Так что в течении мая ракетные обстрелы, пожары и разрушения в этих регионах очень вероятны. Опасность для городов западной Украины не снижается. Закарпатье больше не является самым безопасным регионом", — подчеркивает астролог.

Кроме того, по его словам, в ближайшие 3 дня будет точным аспект соединения Солнца и Урана в Тельце, что еще больше увеличивает вероятность массированных ракетных и авиационных ударов с воздуха по всей Украине, без привязки к конкретным городам.

Напомним, что уже давно ходят слухи о возможных болезнях путина, — ранее он озадачил странными подергиваниями на встрече с белорусским лидером александром лукашенко.