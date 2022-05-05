Билык в слезах рассказала о страшном предательстве бывшего друга Киркорова

Артистка написала путинисту Киркорову, что потеряла дом под Киевом из-за российских оккупантов

Украинская певица Ирина Билык рассказала, как после начала вторжения оккупационных войск в Украину пыталась достучаться до своих коллег из страны-агрессора, однако ее очень сильно разочаровал давний друг, теперь ярій путинист Филипп Киркоров.

В эфире "Утро с Украиной" с ведущими Анатолием Анатоличем и Лилией Ребрик 52-летняя исполнительница вспомнила, как написала российскому певцу о ситуации в Украине, особенно о своем доме в селе Березовка Киевской области, в котором месяц жили военные российской армии. По словам Билык, оккупанты разгромили весь ее дом, плавали в бассейне, рылись в личных вещах.

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Также певица отметила, что ранее подарила Киркорову свою лирическую композицию "Снег".

"Я думала, что я, как к человеку, обращусь к Филиппу. Я написала ему СМС о том, что: "Ты когда будешь петь мою песню теперь, просто знай, что мне негде жить. Вот и все". Но он не ответил", — сказала в слезах артистка.

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Ранее сообщалось, что российский певец Филипп Киркоров очень обеспокоился судьбой задержанного бойцами СБУ нардепа пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого обвиняют в госизмене и пособничеству терроризму. После своего поста в Инстаграме страницу путиниста заблокировали.