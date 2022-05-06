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Российская актриса назвала путина Волан-де-Мортом (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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путина сравнили с антигероем "Гарри Поттера" Новость обновлена 06 мая 2022, 19:02
путина сравнили с антигероем "Гарри Поттера"

Российская актриса, проживающая в США, обиделась на президента россии из-за закрытия телеканала

Российская актриса Мария Машкова, которая призналась в любви к Киеву, назвала кровавого диктатора путина Волан-де-Мортом — антигероем франшизы о Гарри Поттере.

Об этом звезда заявила в новом интервью российского журналиста и блогера Юрия Дудя.

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Машкова вспомнила, как в юности она любила слушать телеведущую Светлану Сорокину, которая вела программу на российском телеканале НТВ. До 2000 года канал был негосударственным и независимым, однако в 2001 году он был продан Газпрому. Многие развлекательные программы на НТВ новым руководством были закрыты, превращая его в информационный, пропагандистский ресурс.

"Я помню, когда закрывали НТВ. Я же не понимала, кто закрывает, из-за чего. Но я подумала: "Какие подлые люди, что закрывают НТВ. Я поняла, что это подлость, и я, когда узнаю кто закрыл — я ему этого дела не прощу". И я узнала гораздо позже, кто это сделал. Волан-де-Морт. владимир владимирович путин", — потроллила диктатора Машкова.

Напомним, что отец Марии Машковой, актер Владимир Машков, является ярым путинистом, который поддерживает путина и его агрессивную политику. Актриса, которая уже много лет живет и работает в США с семьей, продолжает осуждать пророссийскую позицию отца.

Добавим, что Владимир Машков 18 марта принимал участие в скандальном концерте в "Лужниках", где праздновали оккупацию Крыма и вторжение в Украину.

Теги:
#Путин #Волан-де-Морт #Владимир Машков
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