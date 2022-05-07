Астролог рассказала, как отразится лунное затмение 16 мая на судьбе Украины

Астролог предупредила, что для Украины этот период окажется непростым

Совсем скоро, 16 мая, нас ждет знаковое астрологическое событие — Лунное затмение, которое завершит коридор затмений. Астролог Наталья Нестеренко прогнозирует, что оно окажет невероятно сильное влияние на судьбу Украины.

Своей прогноз она опубликовала на авторском сайте.

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Как пишет астролог, под влиянием лунного затмения в Скорпионе, особенно в мае, можно ожидать очередных шокирующих проявлений деструктивной природы российского режима, очередных проявлений его безумия и слепой агрессии. С другой стороны, все соответствующие события и проявления в это же время окончательно определяют несовместимость этого режима с цивилизационными процессами и играют переломную и ключевую роль в процессах его распада и разрушения.

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Астролог предупредила, что для Украины этот период окажется непростым.

"Для Украины и мира, противостоящих этой мортидной энергии, лунное затмение в Скорпионе обозначает очередной критический период столкновения с ее проявлениями — в том числе, в разрушениях и, возможно, в трагедиях. Но это же лунное затмение отмечает и переломный момент в способности Украины и мира не только противостоять этой слепой и безумной силе, но и перенаправлять ее против того, кто стал ее носителем и воплощением", — заключила Нестеренко.

Напомним, ранее известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев, назвал дату возможную дату смерти владимира путина. По его мнению, это может произойти уже через год-два.