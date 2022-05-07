Астролог рассказала, что ждет Украину 9 мая

В этот день украинцев ждут глобальные перемены: как хорошие, так и плохие

Запрос "Когда закончится война в Украине?" сейчас наверняка один из самых популярных. Чтобы хоть приблизительно узнать, что же ждет нашу страну в ближайшее время, известные астрологи, тарологи и мольфары обращаются к небесным светилам и картам. Свой прогноз на май 2022-го года составила и астролог Марина Скади.

На своем Youtube-канале Скади рассказала, чего стоит ждать украинскому народу на 9 мая.

Что ждет Украину 9 мая

По словам астролога, 9 мая станет для Украины днем серьезных испытаний и переломным моментом. Также в этот период произойдет переоценка ценностей.

"Возможен неожиданный поворот событий, счастливая случайность, но и вероятность неприятностей также высока. В этот день все переворачивается с ног на голову и наоборот. Все, что было актуально до этого дня, в большинстве случаев больше не представляет ценности. День сложный, связанный с потерями, но они обязательно оправдаются уже в скором времени" — отметила Скади.

Напомним, ранее известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев, назвал дату возможную дату смерти владимира путина. По его мнению, это может произойти уже через год-два.