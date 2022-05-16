Астролог рассказал, как полнолуние 16 мая скажется на ходе войны в Украине: Киев в опасности

По словам астролога, россия замышляет против Украины очередную подлость

Известный астролог Дмитрий Уранус рассказал, какое влияние лунное затмение и полнолуние 16 мая окажут на судьбу Украины и в частности Киева.

Свой прогноз он опубликовал на странице в Фейсбук.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"В момент полнолуния и затмения, Сатурн будет точно кульминировать над Киевом. Это знак сильного политического давления на украинскую власть. Враг что-то замышляет против Украины и украинской власти, хочет морально и физически её сломать. Сатурн в карте лунации расположен в Киеве практически на середине неба, но со стороны 9 "дома", что говорит о попытках испортить отношения между властями в Киеве и международным сообществом. Цель врага на ближайшее время — выставить Украину в негативном свете перед международным сообществом", — пишет астролог.

Напомним, ранее известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев, назвал дату возможную дату смерти владимира путина. По его мнению, это может произойти уже через год-два.

Также самый молодой мольфар Украины Орест Стафийчук сделал свой прогноз относительно того, когда умрет владимир путин.