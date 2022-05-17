Астролог назвала ключевые даты в войне в Украине: враг может применить оружие массового поражения

Эскалации в войне россии с Украиной пока не предвидится, считает астролог

Астролог Ольга Медвецкая рассказала об опасных периодах для Украины в мае-июне 2022 года. Речь идет о соединении Марса с Нептуном, а затем и с Юпитером.

Свой прогноз она опубликовала в Инстаграм.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По ее словам, враг может применить в Украине оружие массового поражения.

"Соединение Марса с Нептуном 15-22 мая может принести применение секретного оружия массового поражения (напр, биологического, химического), аварийных ситуаций, связанных с использованием химии, усиления религиозного экстремизма, природные катаклизмы, связанные с водной стихией чистую воду глобальные интриги, мировые заговоры и интриги", — пишет астролог.

При этом Медвецкая отметила, что эскалации в войне россии с Украиной пока не предвидится.

"Соединение Марса с Юпитером будет ощущаться после 22 мая и до 6 июня. Не будет эскалации, увеличения агрессии. Возможно вовлечение в войну третьих государств или возникновение новых военных конфликтов в мире", — написала она.

Напомним, ранее известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев, назвал дату возможную дату смерти владимира путина. По его мнению, это может произойти уже через год-два.

Также самый молодой мольфар Украины Орест Стафийчук сделал свой прогноз относительно того, когда умрет владимир путин.