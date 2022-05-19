Украинцы Artik & Asti впервые за время войны объявились в Instagram: похвастались наградой от россии

Артем Умирихин и Сесиль Велиева продолжают выступать в рф несмотря на войну в Украине

Украинская группа Artik & Asti сделала выбор в пользу страны-агрессорши. Продюсер и певец Артем Умрихин и новая солистка группы Сесиль Велиева продолжают выступать в россии несмотря на то, что ее президент кровавый диктатор владимир путин развязал войну в Украине и убивает мирных людей, в частности детей.

В среду, 18 мая, впервые за время военных действий на официальной странице дуэта в Инстаграме появился пост. В нем — фото Велиевой с музыкальной премией "Жара" от россии.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Спасибо большое всем вам. Нам очень приятно, что именно с этой награды, мы начинаем новую историю группы "Artik & Asti". Это далеко не первая премия группы, и я уверена — не последняя", — цинично написали в соцсети.

На мероприятии Сесиль выступала одна, без своего коллеги Артема Умрихина.

В комментариях россияне задались вопросом, почему мужчина пропустил мероприятие. Одна из пользовательниц предположила, что Умрихин украинец и поэтому "в такое время ему выступать неуместно", однако отметим, что Велиева тоже родилась в Украине, но это ей не помешало развлекать россиян.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне взбесились победе Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022". Напомним, что украинская группа Kalush Orchestra блестяще исполнила песню Stefania, а затем со сцены арены "Пала Альпитур" призвали Европу спасти Мариуполь и людей с "Азовстали". В сети с восторгом восприняли поступок коллектива, который "рискнул победой", но выполнил куда более важную миссию — донес месседж европейцам о ситуации на Азовстали в Мариуполе, где украинские защитники продолжают давать отпор оккупантам.