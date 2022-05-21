Елена Зеленская рассказала, какие два слова хочет услышать от мужа

Жена президента рассказала, как она узнала, что началась война

Жена президента Украины Елена Зеленская, которая лишь недавно впервые за время войны появилась на публике, рассказала, какие два слова хочет услышать от своего мужа.

Их она озвучила в совместном с Владимиром Зеленским интервью украинским журналистам.

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Журналистка Елена Фроляк попросила жену президента рассказать, как она узнала о начале войны.

"Я помню, что я проснулась от странных звуков за окном. Было темно, почти ночь. И я увидела, что Владимира рядом нет. Я пошла в соседнюю комнату, нашла его. Он уже был одет, в костюме, но без галстука. Я спросила, что произошло, и он сказал только: "Началось"… После этого, можно сказать, мы практически не виделись подолгу", — рассказала Зеленская.

Она также сказала, какие два слова сейчас хочет услышать от мужа больше всего: "Все закончилось".

"Я живу тем, что жду, когда он мне это скажет. Я понимаю, что, может, буду не первой, кому он это скажет, но хочу услышать это хотя бы по телевизору", — говорит жена президента.

Ранее Елену Зеленскую второй раз за время войны заметили в Киеве. Жена президента очень изменилась и похудела.