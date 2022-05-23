Астафьева едко обратилась к тем, кто "переживает" за Украину на курортах (фото)

Секс-символ украинского шоу-бизнеса выложила шуточный твит

Украинская певица и модель Даша Астафьева опубликовала твит, в котором обратилась к тем, кто делает вид, что переживает за Украину, сидя на заграничных курортах.

Также звезда выложила фото, на котором она чистит картошку для военных и беженцев, при этом попивая капучино.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Люди, которые сейчас где-то красиво на побережьях переживают за состояние страны, подскажите, пожалуйста, правильно ли я все скомпилировала на фоточке?", — подшутила Астафьева.

Ранее, осудившая некоторых украинских звезд за молчание о войне, Даша Астафьева рассказала о недостойном поведении бывшего форварда "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского. Она заявила, что экс-футболист потребовал бесплатную еду для себя и своих друзей в ресторане, где она работает. Сам Милевский заявил, что Астафьева, которая после полномасштабного вторжения рф в Украину стала волонтером, просто решила хайпануть.