Коля Серга рассказал, почему украинцам нужно навсегда забыть о русском языке

Артист считает, что нужна жесткая сепарация.

Известный украинский поет и музыкант Николай Серга, который ранее рассказал, почему решил переехать из Москвы в Киев, сначала выступал в защиту русского языка и культуры, однако со временем его мнение кардинально изменилось. Помимо того, что артист полностью перешел на общение на украинском языке, он также выступает за жесткую сепарацию и считает, что украинцам нужно отмежеваться от российского творчества.

Об этом Николай рассказал в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару в рамках его авторского проекта "Орестократия". Стоит отметить, что это первое интервью артиста на украинском языке.

Артист считает, что сейчас нужна жесткая сепарация, и украинцам необходимо как можно больше изучать и свою культуру, и свой родной язык. Однако проходить этот "этап" должен не принудительно, чтобы избежать протестов, потому, что первая реакция при принуждении — это сопротивление.

"Люди, которые являются носителями украинского языка и культуры, должны сделать волевое усилие и изменить риторику. Влюблять в украинский язык, культуру… Когда ты показываешь свою любовь к языку, культуре, и с восхищением делишься какими-то книгами, любимыми авторами, даешь лайфхаки, как их правильно читать, через какую призму – это и влюбляет… Люди начнут за этим идти, потому что пойдут за созданием, а не за деструкцией" — считает Серга.

Ранее "Телеграф" писал, что Коля Серга написал стихотворение о подбитом российском крейсере "Москва". А также выпустил песню "Вынесем орду!", в которой высмеял путина и россию.