Известный астролог рассказал, чем закончится война в Украине

Астролог предсказал для Украины сложный период

Известный астролог Дмитрий Уранус рассказал о тяжелом для Украины периоде в войне с россией, который, продлится до июля 2022 года. По мнению астролога, Украине может грозить даже потеря территорий.

Свой прогноз он опубликовал на странице в Фейсбук.

"В ночь с 24 на 25 мая планета Марс переходит в зодиакальный знак Овен, до 5 июля, где Марс необычайно силен. Бог войны попадает в "свой дом", и приобретает дополнительную энергию. Это усилит и ускорит темп военных действий, их интенсивность значительно возрастет", — пишет Уранус.

Далее, по его словам, при переходе в Овен, Марс соединится с Луной и с Юпитером. Такое тройное соединение планет в начале Овна будет иметь серьезные военные и политические последствия, большое количество жертв среди мирного населения и военных, громкие политические скандалы, обвинения, панические настроения: "аспект соединения Марса и Юпитера (около 29 мая, плюс-минус неделя) всегда значительно усиливает интенсивность военных действий и скорость наступлений".

Астролог также предсказал Украине возможную потерю территорий.

"Поврежденная Марсом Луна восходит на долготе в районе 38Е15 — 38Е45, цепляя такие населенные пункты — Золотое, Горское, Камышеваха, Врубовка, Боровское, Северодонецк, Лисичанск, и ближайшие села. Луна в астрологии связана с земельными территориями и людьми, потому такой аспект говорит об огромной опасности нависшей над указанными населенными пунктами и людьми оставшимися там, будет очень много жертв. Требуется немедленная эвакуация всех людей с этих населенных пунктов. Вероятность временной утраты Украиной этих населенных пунктов в ближайшие полтора месяца очень и очень большая", — написал он.

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Для Украины конец мая и июнь 2022 окажутся довольно тяжелыми с военной точки зрения, подчеркивает астролог. Возможно будет сказываться нехватка вооружений и боеприпасов, усталость и измотанность войск. Очень вероятна временная утрата новых территорий на востоке. Тактические отступления в некоторых местах будут разумны и необходимы ради сохранения жизней военных ВСУ.

"Так как армия россии в ближайшие полтора месяца выйдет на свою максимальную эффективность, то сильнее и интенсивнее, чем в ближайшие полтора месяца, они наступать не смогут. Украине требуется выстоять в этот трудный период", — резюмировал астролог.

Напомним, ранее известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев, назвал возможную дату смерти владимира путина. По его мнению, это может произойти уже через год-два.