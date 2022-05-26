Астролог предсказала скорую эскалацию войны в Украине и назвала даты

Астролог предупредила о наступлении более жестокого периода

Астролог Ольга Медвецкая заявила, что для Украины наступает важный период. По ее словам, в конце мая-начале июня возможна эскалация в войне с россией.

Об этом она написала на своей странице в Инстаграм astro.medvedka.

Как отмечает астролог, период с 22 мая по 6 июня очень важен, поскольку в это время происходит соединение Марса с Юпитером в знаке Овна. Специалист поясняет, что в такое время высока вероятность эскалации конфликта, увеличение жестокости и насилия.

"Хорошая новость в том, что Меркурий вскоре вернется к своей привычной траектории (3.06), пару дней придет в себя и все процессы будут протекать легче (примерно с 10.06)", — говорит Медвецкая.

Напомним, ранее известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев, назвал дату возможную дату смерти владимира путина. По его мнению, это может произойти уже через год-два.

Также самый молодой мольфар Украины Орест Стафийчук сделал свой прогноз относительно того, когда умрет владимир путин.