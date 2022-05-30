"Будущего, которое мы представляли, не будет": Цибульская дала совет, как жить, если за окном война

Украинская певица отмечает, что держаться за прошлое не имеет смысла

Украинцам как никогда нужна поддержка. На 95-й день войны у всех сдают нервы и многие просто не представляют, как продолжать планировать свое будущее и думать о хорошем. Известная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская посоветовала своим подписчикам жить каждым днем и не оглядываться назад.

Звезда украинского шоу-бизнеса осталась на родине после вторжения россии, дает благотворительные концерты и активно ведет страницу в Инстаграме, где делится с поклонниками откровениями.

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"Будущего, которое мы себе представляли, не будет. Будет другое. И пока будет держаться за прошлый сценарий, будет болеть еще больше. Сначала нужно научиться жить каждым днем. Потому что, если будет новый день, будет и будущее", — отметила певица.

Напомним, что полномасштабная война россии против Украины, начатая кровавым диктатором путиным 24 февраля, изменила каждого украинца. Ранее "Телеграф" публиковал подборку фото, как внешне изменились украинские звезды за три месяца войны и чем они занимаются.