Укр

Анатолий Анатолич на примере показал, почему россия никогда не выберется из СССР

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Анатолий Анатолич Новость обновлена 31 мая 2022, 15:33
Анатолий Анатолич

Ведущий сравнил современную рф с СССР 1980-х годов

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич (Анатолий Анатольевич Яцечко — ред.) на примере российских музыкальных групп показал, что в российской федерации ничего не поменялось со времен Советского Союза.

"СССР, 1982 год: запрещенные группы — Аквариум, ДДТ, Машина Времени. Россия, 2022 год: запрещенные группы — Аквариум, ДДТ, Машина Времени", — написал Анатолий Анатолич. У себя в Фейсбуке шоумен также предсказал развал россии в 2022 году.

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"Результат в конце 80-х Мы помним. Знаем будет результат в 22 году", — подытожил известный телеведущий.

В СССР 1985-1991-х был период перестройки, завершившийся развалом СССР.

Добавим, что украинский шоумен спустя месяц после нападения россии на Украину переехал вместе с женой и тремя детьми во Францию. Все это время Анатолий Анатолич вел утренние эфиры шоу "Ранок з Україною" по видеосвязи. А в воскресенье, 30 мая, стало известно, что телеведущий вернулся в Украину.

Еще до начала полномасштабной войны Анатолий Анатолий потроллил путинских пропагандистов, "предложив" отдать им фото, на котором он показывает "издевательства б*ндеровца над русскоязычными детьми".

Теги:
#Россия #СССР #Анатолий Анатолич