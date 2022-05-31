"Обезьяна скрестилась с собакой, и родилось вот это": WELLBOY высказался про путина (видео)

Молодой исполнитель заявил, что не считает российского президента человеком

Финалист Нацотбора на "Евровидение-2022", украинский певец Антон Вельбой, более известен под псевдонимом WELLBOY, резко высказался насчет президента россии владимира путина, которому предрекают смерть от рака.

"Не хочется вообще представлять, что этот человек есть в нашем мире. Хочется думать, что это просто какой-то сбой системы. Обезьяна скрестилась с собакой, и родилось вот это вот", — сказал WELLBOY в выпуске "Слава+", который был опубликован на YouTube во вторник, 31 мая.

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Также известный певец прокомментировал свое отношения к президенту Украины Владимиру Зеленскому. WELLBOY назвал его "отличным гражданином, патриотом своей страны и ровным чётким мужиком".

"Сейчас он (Владимир Зеленский — ред.) доказал это своими действиями. Он показывает огромный пример. Я им очень горжусь", — сказал исполнитель.

В этом же интервью Антон Вельбой рассказал, как ему помогал успокаиваться с началом российско-украинской войны Алексей Арестович. Молодой певец также заявил, что хочет записать песню с советником главы Офиса президента Украины.