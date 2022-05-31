Таропрогноз на 1 июня: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Эта среда для многих выдастся непростой

Наверняка в начале года у многих были какие-то планы на лето, которые накрылись медным тазом после вторжения рф в Украину. Как говорит расклад Таро от "Телеграфа", первый день лета тоже далеко не у всех пройдет хорошо.

Предлагаем погадать, что ждет 1 июня в 2022 году именно Вас. Для этого выберите одну из трех карт на рисунке ниже, при этом, не задумывайтесь о выборе:

Посмотрите, что это была за карта:

И смотрите расшифровку Вашей карты:

Перевернутая Звезда

Это карта крушения талантов и надежд, — в среду Вы возможно будете чувствовать себя неуверенно, из-за чего не будет сил заниматься тем, что важно. Заранее подготовьтесь к такому депрессивному настроению, приготовьте что-то вкусненькое, выберите хороший фильм для настроения, и т.п.

Пятерка кубков

В целом это карта потерь и печалей, однако еще она указывает на то, что Вы сосредоточились на чем-то плохом, не замечая хорошего. Подумайте, на что это может Вам намекнуть.

Шестерка жезлов

Еще эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.

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