Какие продукты категорически запрещено повторно разогревать: они становятся токсичными

Разогрев этих продуктов может привести к пищевому отравлению.

Готовить каждый день, да еще и несколько раз, не у каждого есть время, да и возможность. Поэтому, чаще всего еда готовится как минимум на целый день наперед, а то и на несколько дней сразу. Холодильник помогает ей не испортиться, а микроволновка всегда придет на помощь, чтобы подогреть еду. Однако некоторые продукты категорически запрещено разогревать повторно. Почему и что это за продукты, читайте далее.

Повторный разогрев некоторых блюд может серьезно навредить здоровью: от пищевого отравления, а то и что похуже. А все из-за того, при повторном нагревании эти продукты становятся токсичными. Что это за блюда, сообщает Al Jazeera.

Продукты, которые запрещено повторно разогревать

Картофель. Если блюдо долго находится при комнатной температуре, на нем начинают размножаться бактерии, вызывающие пищевое отравление. А повторное разогревание, особенно в микроволновке, не способно их убить.

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Курица . Повторное разогревания этого мяса может серьезно навредить вашему здоровью. Чтобы уничтожить все опасные бактерии, каждый кусочек курицы должен прогреться до 80 градусов, а сделать это в домашних условиях непросто.

. Повторное разогревания этого мяса может серьезно навредить вашему здоровью. Чтобы уничтожить все опасные бактерии, каждый кусочек курицы должен прогреться до 80 градусов, а сделать это в домашних условиях непросто. Яйца . Если продукт находился в течение нескольких часов при комнатной температуре, его лучше не есть вообще. Дело в том, что на них очень быстро размножаются бактерии сальмонеллы.

. Если продукт находился в течение нескольких часов при комнатной температуре, его лучше не есть вообще. Дело в том, что на них очень быстро размножаются бактерии сальмонеллы. Рис . Продукт опасен из-за наличия бактерий Bacillus cereus. О нее можно избавиться путем сильного нагревания, однако эти микроорганизмы могут образовать токсичные споры, которые обычно термоустойчивы.

. Продукт опасен из-за наличия бактерий Bacillus cereus. О нее можно избавиться путем сильного нагревания, однако эти микроорганизмы могут образовать токсичные споры, которые обычно термоустойчивы. Блюда с грибами . Грибы содержат белки, которые легко повреждаются ферментами и бактериями если их оставить при комнатной температуре на длительное время. Повторное разогревание и употребление их в пищу может вызвать боль в желудке.

. Грибы содержат белки, которые легко повреждаются ферментами и бактериями если их оставить при комнатной температуре на длительное время. Повторное разогревание и употребление их в пищу может вызвать боль в желудке. Листовые зеленые овощи. Такие продукты нужно есть только свежими, ведь повторное нагревание может привести к выделению канцерогенов.

Ранее "Телеграф" писал, о самых распространенных ошибках в пользовании микроволновками, которые желательно не нарушать, чтобы техника не ломалась.