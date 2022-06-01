Какие продукты категорически запрещено повторно разогревать: они становятся токсичными
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Разогрев этих продуктов может привести к пищевому отравлению.
Готовить каждый день, да еще и несколько раз, не у каждого есть время, да и возможность. Поэтому, чаще всего еда готовится как минимум на целый день наперед, а то и на несколько дней сразу. Холодильник помогает ей не испортиться, а микроволновка всегда придет на помощь, чтобы подогреть еду. Однако некоторые продукты категорически запрещено разогревать повторно. Почему и что это за продукты, читайте далее.
Повторный разогрев некоторых блюд может серьезно навредить здоровью: от пищевого отравления, а то и что похуже. А все из-за того, при повторном нагревании эти продукты становятся токсичными. Что это за блюда, сообщает Al Jazeera.
Продукты, которые запрещено повторно разогревать
- Картофель. Если блюдо долго находится при комнатной температуре, на нем начинают размножаться бактерии, вызывающие пищевое отравление. А повторное разогревание, особенно в микроволновке, не способно их убить.
- Курица. Повторное разогревания этого мяса может серьезно навредить вашему здоровью. Чтобы уничтожить все опасные бактерии, каждый кусочек курицы должен прогреться до 80 градусов, а сделать это в домашних условиях непросто.
- Яйца. Если продукт находился в течение нескольких часов при комнатной температуре, его лучше не есть вообще. Дело в том, что на них очень быстро размножаются бактерии сальмонеллы.
- Рис. Продукт опасен из-за наличия бактерий Bacillus cereus. О нее можно избавиться путем сильного нагревания, однако эти микроорганизмы могут образовать токсичные споры, которые обычно термоустойчивы.
- Блюда с грибами. Грибы содержат белки, которые легко повреждаются ферментами и бактериями если их оставить при комнатной температуре на длительное время. Повторное разогревание и употребление их в пищу может вызвать боль в желудке.
- Листовые зеленые овощи. Такие продукты нужно есть только свежими, ведь повторное нагревание может привести к выделению канцерогенов.
Ранее "Телеграф" писал, о самых распространенных ошибках в пользовании микроволновками, которые желательно не нарушать, чтобы техника не ломалась.