"Изящный троллинг": в Египте россиян метко поставили на место (фото)
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На одном из пляжей Хургады шезлонги перекрасили в цвета украинского флага
Полномасштабная война в Украине длится уже 100 дней. В поддержку украинцев выступают по всему миру, и в этот раз отличились египтяне.
Как сообщает в своем Телеграм-канале российский журналист и сценарист Роман Супер, в одном из отелей в городе Хургада на протяжении многих лет размещается дипмиссия посольского отдела консульства рф в Египте. Как можно видеть на фото, шезлонги, размещенное на пляже этого отеля, были перекрашены в сине-желтые цвета — цвета флага Украины.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
"Изящный троллинг", — подписал фото журналист.
Ранее "Телеграф" писал, что королева Великобритании Елизавета II намекнула, что поддерживает Украину в ее борьбе с российским оккупантом. На одном из мероприятий Ее Величество публично продемонстрировала наряд с желто-синими цветами.