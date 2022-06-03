DOROFEEVA и Артем Пивоваров презентовали проукраинскую песню на стихи Тараса Шевченко "Думи" (видео)

Композиция вдохновлена стихотворением украинского поэта "Думи мої, думи мої"

Вслед за премьерой песни о войне в Украине Светланы Лободы, 3 июня свою музыкальную работу представили украинские исполнители Надя Дорофеева и Артем Пивоваров. Дуэт выпустил песню под названием "Думи". Композиция вдохновлена стихотворением выдающегося поэта Тараса Григорьевича Шевченко "Думи мої, думи мої".

Видеоработа опубликована на YouTube-канале Пивоварова. Песня была создана в рамках авторского проекта певца "Твої вірші, мої ноти". Для Дорофеевой это первый релиз с начала войны.

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"Композиция вдохновлена стихотворением выдающегося поэта Тараса Григорьевича Шевченко "Думы мои, думы мои" (1840) — вечной классикой украинской литературы, которая актуальна и сейчас. Строки, пронизанные печалью по Родине, сожалением и верой в свободную жизнь на родной земле, в наше время приобрели особый смысл", — говорится под видео.

Отмечается, что часть средств от каждого просмотра клипа украинских артистов будет перечислена на гуманитарную помощь пострадавшим украинцам в благотворительный фонд.

Напомним, что украинская певица Надя Дорофеева рассталась с Владимиром Дантесом. Вместе пара была около одиннадцати лет, из них шесть в браке. Позже в сети появилась информация, что Надя Дорофеева встречается с новым избранником — украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.

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Поклонники Дорофеевой позже заметили, что певица "намекала" о своих новых чувствах и новом возлюбленном в своих песнях еще за месяц до объявления развода.