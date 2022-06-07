Ярому путинисту Газманову угрожают из-за концертов на Донбассе

Артист, который пел об оккупации Украины, наткнулся на угрозы

Российский певец Олег Газманов, которого Гордон назвал "выжившим из ума восковою гнидою", заявил, что ему и его семье поступает много угроз из-за гастролей в Донецкой области.

О неприятных последствиях пропагандистских концертов 70-летний путинист рассказал росСМИ. В частности, угрозы от проукраински настроенных слушателей получают его жена и дочь.

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"Есть опасения. Регион сложный. Приходит очень много угроз моей дочери и жене. Вот это очень неприятно", — сказал Газманов.

Несмотря на это россиянин заявил, что все равно будет продолжать выступать в оккупированных рф Донецке и Луганске. В последний раз Газманов давал концерт в так называемой "ДНР" в апреле — музыкант выступал перед раненными оккупантами.

Олег Газманов выступал в оккупированном Донецке

Напомним, что российский певец пел об оккупации Украины, Беларуси и Молдовы в марте на митинге в Лужниках по поводу очередной годовщины аннексии Крыма. Путинист исполнил свою песню "Сделан в СССР", которая начинается со слов: "Украина и Крым, Беларусь и Молдова – это моя страна".

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский исполнитель Олег Газманов хочет получить гражданство Израиля. Напомним, что Газманов является яростным приверженцем политики кровавого диктатора владимира путина, в частности он поддержал военное вторжение россии в Украину.