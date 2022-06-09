6-летняя девочка из Днепра с флейтой вызвала восторг в сети, помогая ВСУ (видео)

Своей игрой на флейте девочка Соломия собирает деньги на армию

В центре Днепра 6-летняя девочка по имени Соломия играет на флейте, собирая деньги на помощь украинским защитникам. Особенно восхитила сеть Соломия своим исполнением популярной композиции победителей "Евровидения-2022" Kalush Orchestra "Стефания".

Видео игры маленькой украинки в Фейсбук опубликовала ее мама Ксения Реут. "Беззубый рэп о Стефании от Соломии. Как вам?) Живем", — подписала ролик женщина.

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Помогает армии Соломия Реут с начала войны. Как пишет rbc.ua, девочка вместе с мамой занимается волонтерством, а также устраивает небольшие благотворительные концерты, ведь девочка умеет играть на флейте.

Известно, что таким образом семья сумела собрать более 118 тысяч грн.

Также Соломия поет и с другими маленькими украинцами.

"Что теперь поют маленькие украинцы. Сегодня у нас неожиданно сложилось трио. Обожаю эту детскую суперсилу – знакомы 2 минуты, а уже друзья", — пишет к видео ниже мама Соломии.

Девочку в сети назвали невероятной.

Ранее "Телеграф" сообщал, что победители "Евровидения-2022" Kalush Orchestra продали на благотворительном аукционе хрустальный кубок конкурса за 900 тысяч долларов. Денежные средства пойдут на комплекс беспилотников PD-2 для ВСУ. Позже стало известно, что музыкальный коллектив получит новый кубок взамен старому.