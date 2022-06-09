"Нелюди": Ирина Билык высказалась о русских, которые желают украинцам смерти (видео)

Артистка призналась, что стала злее к жителям страны-агрессорши

Украинская певица Ирина Билык, посвятившая новую песню любви во время войны, прокомментировала свое отношения к жителям россии.

В прямом эфире шоу "Ранок з Україною" 52-летняя народная артистка Украины призналась, что с начала войны стала злее относится к россиянам, которые поддерживают агрессивную политику кровавого диктатора владимира путина и желают смерти мирным украинцам.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Я стала злее где-то в себе ко многим россиянам. Всем, кто пишет, что нужно нас убивать. Говорит о том, что поддерживает своего президента. Это нелюди. Я считаю, что нормальный человек не больной. Она не может так думать. Ну, разве вся страна может быть больной? Это ужас", — высказалась Билык.

Ранее Ирина Билык рассказала, как после начала вторжения оккупационных войск в Украину пыталась достучаться до своих коллег из россии, особенно до своего давнего друга Филиппа Киркорова. Однако он ее разочаровал своим молчанием, когда она написала ему о своем доме в Киевской области, в котором месяц жили оккупанты. По словам Билык, российские захватчики разгромили весь ее дом.