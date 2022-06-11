"Поражен духом украинского народа": известный российский юморист о войне

Михаил Шац совершил переезд из россии в знак протеста, и обосновался в Израиле

Известный российский оппозиционер, шоумен и актер Михаил Шац после вторжения россии в Украину был вынужден обосноваться в Израиле, как и его коллеги Максим Галкин и Андрей Макаревич. Он выступает против войны и заявляет, что восхищается украинцами, которые борются за свою свободу.

Об этом Шац заявил в интервью "Настоящему Времени". По его словам, с начала войны ему начали поступать угрозы из-за антивоенной позиции. В то же время он не перестает общаться со своими друзьями с Украины.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Я иногда пишу им. Понимаете, как любой человек, имеющий большое количество друзей в Украине, я думаю, мы все сталкиваемся с этим моментом неловкости, когда ты не можешь даже написать дурацкую фразу "Как дела?". Понятно, "как" дела, понятно, что ты пытаешься высказать таким образом свое какое-то эмоциональное сочувствие. И это правда мало уместно. Это очень трудно", — сказал Шац.

Актер признался, что он "абсолютно поражен" и восхищается "духом украинского народа и его стремлением к борьбе за свободу, независимость": "Этот героизм, ужасы, которые там происходят, вот эта борьба с явно превосходящим противником, вот это упорство!".

Комик пояснил, что с 24 февраля он "проживал абсолютный ужас и кошмар". Теперь у себя на родине он больше не может выражать себя в творческом плане, потому что всем неугодным кремлю закрыли рты.

Напомним, что 24 февраля жена Михаила Шаца, российская телеведущая Татьяна Лазарева находилась в Киеве, где снималась в новом сезоне украинского юмористического шоу "Лига смеха". Под обстрелами российских военных она пробыла в украинской столице три недели, а затем выбралась в Испанию.

"Татьяна эвакуировалась уже из Киева, и, в общем, вся семья была не в России, последние, кто уехал оттуда, – это был я и моя старшая дочь", — поделился Шац.

Михаил Шац поддерживает Украину

В марте 2014 года Михаил Шац публично поддержал Украину, осудив агрессивную политику путина по отношению к Украине, осудил аннексию Крыма. Вместе с Татьяной Лазаревой поддерживает сексуальные меньшинства, и открыто выступает против закона, запрещающего пропаганду однополых связей в рф.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Максим Галкин, который открыто высказывается в поддержку Украины, заявил, что возвращаться в россию ему незачем. Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева вот уже несколько месяцев живут в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Российские артисты открыто поддерживают Украину в войне с россией. На своих концертах Галкин высмеивает российских пропагандистов и кровавого диктатора путина.