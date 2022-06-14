Российская порноактриса предложила "дать" Зеленскому, если он сложит оружие и уже получила мощный ответ (видео)

Звезда фильмов 18+ призвала Зеленского сложить оружие в обмен на секс

Россияне, по всей видимости, уже не знают как можно сломить сопротивление украинцев, а потому пустили в ход "тяжелую артиллерию". Так российская звезда фильмов для взрослых Любовь Бушуева, более известная под псевдонимом Лола Тейлор предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому сдаться.

В своем видеообращении, которое уже разлетелось по телеграм-каналам, порноактриса призвала Зеленского сложить оружие в обмен на секс с ней.

"Зеленский, пожалуйста, брось оружие. Если ты это сделаешь, то я тебе дам", — заявила Бушуева.

Ответить на слова россиянки вместо Зеленского решила бывшая украинская порноактриса Анастасия Распутина, известная под псевдонимом Адель Асанти. Она выдвинула Бушуевой встречное предложение, а именно сесть на лицо кровавому диктатору владимиру путину.

"Тогда и война закончится", — подчеркнула Распутина.

После увесистой "ответки", Бушуева призналась, что сказала это по глупости и не понимает из-за чего последовала столь бурная реакция.

Другие пользователи сети тоже не смогли пройти мимо такого заявления и начали шутить на эту тему.

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