Актриса выступила против сотрудничества с россиянами с начала 2014 года

Известная украинская актриса театра и кино Ирма Витовская не изменяет своим принципам и заявляет, что всегда выступала против сотрудничества с российскими актерами, начиная с 2014 года.

В свежем интервью "УП. Жизнь" 47-летняя артистка рассказала, что с того времени сама отказалась от работы с россиянами. "До этого мы все где-то сотрудничали. Лично я для себя раньше решила, что не буду участвовать в "увеселениях на танках" и пропаганде", — отметила Витовская.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Актриса рассказала о тех, кто продолжал работать в россии после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины.

"Есть много таких, которые до последнего, до 24 февраля сотрудничали, снимали общие клипы. Знаете, каждый знает свои грязные майки или трусы, пусть он живет с ними", — заявила Витовская.

Также артистка добавила, что раньше информационное поле украинцев абсолютно зависело от россиян. И это слияние было сознательным. Ирма Витовская не оправдывает тех артистов, которые сотрудничали с россией, но война началась в 2014 году.

"Вот здесь уже нужно было наводить гигиену. А к 2013 году был вакуум", — пояснила актриса.

Напомним, что недавно о путине-убийце высказался скандальный российский актер Алексей Панин. По его словам, он не мог открыто говорить на своей родине о тех зверствах, которые совершает президент россии. Больше всего россиянин переживал за свою дочь, у которой, кроме него, никого больше не осталось.