Бои затихнут: астролог назвала месяц, который повлияет на ход войны в Украине

Астролог рассказала, как будет складываться ситуация в Украине до конца лета

В августе 2022 года положение планет указывает на возможное затишье в ходе войны, которую развязала россия в Украине. Однако данный прогноз скорее предвещает смену формата действий, которые будут актуальны и в следующем году, а не конкретную развязку событий.

Как передает "Телеграф", такой прогноз касательно войны в Украине озвучила астропсихолог Лариса Гресь. По ее словам, успеха от переговорного процесса в ближайшем будущем ждать не стоит, но все же летом могут произойти некоторые изменения.

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По ее словам, июнь не принесет значительных поворотов военного плана. Так, астролог говорит о нарастании напряжения, отсутствии конкретных результатов вплоть до конца месяца. Ждать эффективных переговоров, отмечает она, тоже не стоит.

"С точки зрения астрологии, в переговорном процессе нет никакого смысла. В этот период переговоры не принесут разрешения ситуации, связанной с военными действиями, не принесут мира", — уточняет Гресь.

Вместе с тем, астролог говорит, что ослабление финансово-экономических показателей во всем мире в этом месяце скажется на ситуации и в июле. По данным прогноза, ожидается изменение позиций НАТО и Евросоюза к происходящему. Гресь отмечает, что к концу июля может произойти стагнация и даже замораживание военных действий.

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По словам астролога, некое затишье ожидается в конце лета. Но его, судя по прогнозу Гресь, трудно охарактеризовать как успех для Украины.

"В августе может наблюдаться затишье. Но очень похоже, что это не то затишье, которое мы так ждем, это смена формата действий, которые будут актуальны и в 2023 году", — говорится в прогнозе.

Также астролог сообщает, что сейчас мы проходим период системного кризиса, а его ключевой момент наступит в октябре-ноябре нынешнего года. Осенью, поясняет Гресь, произойдет распад квадрата Сатурн-Уран, что указывает на вероятность завершения союзов, блоков или же финансовых и политических систем.

Напомним, астролог Наталья Нестеренко назвала осень важным периодом в истории российско-украинской войны. По ее словам, именно в сентябре-ноябре следует ожидать решающей фазы, звезды указывают на вероятность кульминационной битвы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ряд астрологов осторожны в прогнозах и поясняют, почему Украине нужно готовиться к тяжелому периоду вплоть до 2024 года.