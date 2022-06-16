"Война раскидала по разным местам": Анатолий Анатолич растрогал видео со своим сыном из Франции

Ведущий программы "Ранок з Україною" пожелал украинцам быть рядом с любимыми людьми

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич (Анатолий Анатольевич Яцечко — ред.) пообщался по видеосвязи со своим сыном Нилом, которому нет еще и года.

Жена шоумена вместе с детьми сейчас находится в одном из городков Франции, куда семья перебралась спустя месяц полномасштабной войны россии против Украины. В конце мая стало известно, что телеведущий вернулся в Украину.

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"Пока с Нилом могу общаться только так. Желаю каждому быть рядом с теми, кого любите. С теми, без кого не можете жить. Война раскидала нас по разным местам, но мы все равно вместе! Все, кто сейчас на фронте обязательно вернутся в свои семьи! Иначе быть не может!", — написал телеведущий в Инстаграме.

Анатолий Анатолич прикрепил к посту видео, на котором он общается и играет по видеосвязи со своим младшим ребенком.

Под постом в комментариях подписчики телеведущего отметили, что кадры получились очень трогательными.

Еще до начала вторжения россии в Украину Анатолий Анатолий потроллил путинских пропагандистов, "предложив" отдать им фото, на котором он показывает "издевательства б*ндеровца над русскоязычными детьми".