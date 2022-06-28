Дно пробито! Звезда российских сериалов открыто наехала на рф из-за обстрела ТЦ в Кременчуге

Звезда сериала "Гранд Лион" высказывается против войны

Украинская актриса Мила Сивацкая прокомментировала ракетный обстрел ТЦ в городе Кременчук, который произошел в понедельник, 27 июня.

"Ответьте, пожалуйста, как называются люди, которые стреляют по жилым домам, стреляют по торговым центрам, днем в рабочем городе, где тысячи людей? Как они называются?", — обращается к подписчикам актриса в социальных сетях.

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Исполнительница роли Василисы в российской фэнтези-трилогии "Последний богатырь" и Ксении Завгородней в телесериале "Гранд" с первых дней войны высказывается против нее на своей родины. Сейчас Сивацкая находится в родном Киеве.

Что известно о Милой Сивацкой

Украинская киноактриса и ведущая. Известна по ролям в сериалах "Гранд Лион", "Хороший парень", а также своей ролью Василисы в фильме "Последний богатырь". Творческое наследие насчитывает более 30 фильмов и участие в двух телевизионных шоу "Голос країни. Дети" и "Шоу №1".

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На страницу Милы в Инстаграме подписано более 800 тысяч человек.

Напомним, что российские военные в понедельник, 27 июня, нанесли ракетный удар по Кременчугу Полтавской области. Вражеский снаряд попал прямо в торговый центр, где находились тысячи человек. Погибшими числятся уже 18 человек. Число пропавших без вести посчитать пока невозможно.