Ее личная война: Елена Зеленская стала главным героем свежего выпуска Time - что о ней пишут

Американский журнал посвятил статью первой леди Украины

Американский журнал Time посвятил обложку нового номера и статью первой леди Украины Елене Зеленской.

Статья называется Her private war – "Ее личная война". Автором репортажа стал Саймон Шустер. Зеленская рассказала журналисту о своем опыте в военное время, а также о своей работе, посвященной преодолению негативного влияния войны на психическое здоровье.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Травма войны началась для Зеленской перед рассветом 24 февраля, когда ее разбудил грохот взрывов", — говорится в материале.

Елена Зеленская появилась на обложке свежего выпуска журнала Time

В материале Шустер проводит параллели, что, как и большинство украинских семей, президентская чета Зеленских пережила разлуку — глава государства остался в своей резиденции в центре Киева, чтобы продолжать возглавлять страну, а Елене с двумя детьми пришлось переместиться в безопасное место. Ее проекты по улучшению образования и здравоохранения пришлось остановить.

Говорится, что первая леди, которая ранее была сосредоточена на детском питании в украинских школах, теперь сменила приоритеты на помощь детям, столкнувшимся с ужасами войны.

"Помочь им исцелиться после этой войны будет задачей поколений, и Зеленская попыталась сделать это своей задачей", — пишет корреспондент Time.

Автор фото для Time - Александр Чекменев

Напомним, что недавно Елена Зеленская прокомментировала, как живет страна на пятом месяце войны. В своем интервью итальянской программе "Porta a Porta" первая леди Украины рассказала о главном страхе украинцев.

В апреле американский журнал Time посвятил обложку нового номера и статью президенту Украины Владимиру Зеленскому. Материал вышел под названием "Внутри мира Зеленского".